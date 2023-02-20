الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام العديد من المواطنين حاليا وتحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين في البنوك

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا للتغيرات في أسعار الصرف والذي يرجع إلى حالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق للعملات يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الصرف في البنوك وهي كما يلي:-

 

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.50 جنيه للشراء و 30.60 جنيه للبيع.


وصل  اليورو الأوروبي إلى 32.62 جنيه للشراء و 32.73 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.71 جنيه للشراء و 36.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.13 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 99.59 جنيه للشراء و 99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.30 جنيه للشراء و 8.33 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الأحد 19-2-2023 في منتصف التعاملات بالبنوك


 أسعار العملات في البنك الأهلى المصرى

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.42 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع.


وصل  اليورو الأوروبي إلى 32.28 جنيه للشراء و 32.65 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.24 جنيه للشراء و 36.77 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.09 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 95.93 جنيه للشراء و 99.61 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.28 جنيه للشراء و 8.30 جنيه للبيع.

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استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 19-2-2023 في التعاملات المسائية

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خبير اقتصادى يوضح آثار الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح


أسعار ‏‏العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع.

وصل  اليورو الأوروبي إلى 32.43 جنيه للشراء و 32.75 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.41 جنيه للشراء و 36.90 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.15 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 97.04 جنيه للشراء و 99.95 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.32 جنيه للشراء و 8.33 جنيه للبيع.

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تردد قناة الأهلي المصري عبر نايل سات 

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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