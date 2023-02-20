أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام العديد من المواطنين حاليا وتحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين في البنوك

استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا للتغيرات في أسعار الصرف والذي يرجع إلى حالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق للعملات يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الصرف في البنوك وهي كما يلي:-

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.50 جنيه للشراء و 30.60 جنيه للبيع.



وصل اليورو الأوروبي إلى 32.62 جنيه للشراء و 32.73 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.71 جنيه للشراء و 36.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.13 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 99.59 جنيه للشراء و 99.93 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.30 جنيه للشراء و 8.33 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك الأهلى المصرى

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.42 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع.



وصل اليورو الأوروبي إلى 32.28 جنيه للشراء و 32.65 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.24 جنيه للشراء و 36.77 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.09 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 95.93 جنيه للشراء و 99.61 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.28 جنيه للشراء و 8.30 جنيه للبيع.



أسعار ‏‏العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 32.43 جنيه للشراء و 32.75 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.41 جنيه للشراء و 36.90 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.15 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 97.04 جنيه للشراء و 99.95 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغت قيمته نحو 8.32 جنيه للشراء و 8.33 جنيه للبيع.

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