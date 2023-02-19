استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 19-2-2023 في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023، سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم في مصر محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يرصد «الدستور» آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية ليسجل 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في لبنان، استقر خلال التعاملات المسائية ليسجل سعر الدولار في لبنان ما بين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء، حيث أعلن مصرف لبنان المركزي خلال الفترة الماضية عن خفض جديد في سعر الليرة اللبنانية، حيث فقدت الليرة نحو 97% من قيمتها.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

عملة البيتكوين اليوم الأحد 19 فبراير، انخفضت أمام الدولار الأمريكي في ختام التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، حيث شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في السوق السوداء، استقرارًا مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في التعاملات المسائية اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

-30.50 جنيه للشراء.

-30.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.42 جنيه للشراء.

-30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.50 جنيه للشراء.

-30.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

-30.50 جنيه للشراء.

-30.52 جنيه للبيع.