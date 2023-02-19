الزراعة تتابع مساحات القمح والمحاصيل الشتوية بالمحافظات

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة والمرور الدائم على الحقول والتواصل مع المزارعين ومتابعة عمليات تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وعلى رأسها القمح وحصرها من واقع السجلات ومقارنتها بالطبيعة.

وقام د.أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة بتفقد زراعات محصول القمح والزراعات الشتوية بأسيوط، وشملت الزيارة تدقيق زراعات القمح على الطبيعة ومراجعة السجلات والمرور على زراعات الفول والبنجر ومتابعة منظومة صرف الأسمدة وكذلك تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بدعم المزارعين.

وقام د.عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بتفقد المحاصيل الشتوية، خاصة القمح وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

وأكد رئيس قطاع الخدمات أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم.