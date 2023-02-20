مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 فى المحافظات

يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في محافظات مصر، الملايين من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لضبط توقيت الصلوات الخمس وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية.



مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023

تعتمد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وزارة الأوقاف المصرية وذلك لعدم رفع الأذان أو إقامة الصلاة في المساجد دون معايير ضبط التوقيت الصحيح ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 وهي كما يلي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:05 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:05 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:20 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:46 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 5:03 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:43 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:02 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 5:01 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:42 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:00 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:25 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:36 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:01 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:20 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 4:58 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:44 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:59 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:35 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:51 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:09 مساء.

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