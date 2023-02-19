نشوب حريق داخل كنيسة بمركز أطفيح

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكور بمركز أطفيح، وإخماده دون وقوع إصابات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده نشوب حريق داخل كنيسة السيدة العذراء بقرية اسكر بأطفيح.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع أى إصابات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.