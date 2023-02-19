الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

العد التنازلي لرمضان 2023 ومواعيد أذان المغرب في شهر الصيام

رمضان
رمضان

بدأ العد التنازلي لرمضان 2023 والذي حددته البحوث الفلكية في نهاية مارس المقبل بعد انتهاء شهر شعبان مباشرة والذي يبدأ في 21 فبراير الجاري، ويبدأ المسلمون صوم رمضان وفق الرؤية الشرعية له وليست الحسابات الفلكية، وتعرض الدستور في التقرير التالي العد التنازلي لرمضان 2023 ومواعيد أذان المغرب فيه.

العد التنازلي لرمضان 2023

31 يوما متبقية على بداية شهر رمضان ٢٠٢٣، وحسب الحسابات الفلكية  يكون أول يوم رمضان الأربعاء 22 أو الخميس 23 مارس 2023 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 29 يوم هذه السنة.

وقت صلاة المغرب فى رمضان 2023

موعد أول ايام شهر شعبان 2023

وسيتم تحري ميلاد الهلال لرمضان يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023

تختلف مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 عن مواقيته هذه الأيام حيث يتأخر دقائق عدة، وتأتي مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 في محافظة القاهرة طوال الشهر كالتالي: 

txt

موعد أول ايام شهر شعبان 2023

الخميس  1 رمضان : آذان المغرب 06:15 م     

الجمعة 2 رمضان : آذان المغرب         06:16 م        

السبت  3 رمضان : آذان المغرب         06:16 م        

الأحد    4 رمضان : آذان المغرب         06:17 م        

الأثنين  5 رمضان : آذان المغرب         06:17 م        

الثلاثاء 6 رمضان : آذان المغرب         06:18 م        

الأربعاء          7 رمضان : آذان المغرب         06:19 م        

الخميس          8 رمضان : آذان المغرب         06:20 م        

الجمعة 9 رمضان : آذان المغرب         06:20 م        

السبت  10 رمضان : آذان المغرب       06:21 م        

الأحد    11 رمضان : آذان المغرب       06:22 م        

الأثنين  12 رمضان : آذان المغرب       06:22 م        

الثلاثاء 13 رمضان : آذان المغرب       06:23 م        

الأربعاء          14 رمضان : آذان المغرب       06:23 م        

الخميس          15 رمضان : آذان المغرب       06:24 م        

الجمعة 16 رمضان : آذان المغرب       06:25 م        

السبت  17 رمضان : آذان المغرب       06:25 م        

الأحد    18 رمضان : آذان المغرب       06:26 م        

الأثنين  19 رمضان : آذان المغرب      06:27 م        

الثلاثاء 20 رمضان : آذان المغرب                06:27 م        

الأربعاء          21 رمضان : آذان المغرب                06:28 م        

الخميس          22 رمضان : آذان المغرب                06:28 م        

الجمعة 23 رمضان : آذان المغرب                06:29 م        

السبت  24  رمضان : آذان المغرب 06:30 م        

الأحد    25 رمضان : آذان المغرب      06:30 م

الأثنين  26 رمضان : آذان المغرب      06:31 م        

الثلاثاء 27 رمضان : آذان المغرب      06:31 م        

الأربعاء   28 رمضان : آذان المغرب      06:32 م        

الخميس   29 رمضان : آذان المغرب      06:33 م        

الجمعة 30 رمضان : آذان المغرب      06:33 م        0

لرمضان العد التنازلي لرمضان 2023 مواعيد آذان المغرب فى رمضان شهر شعبان صوم رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

بث مباشر الفيلم الوثائقى أدهم الشرقاوى على قناة الوثائقية

«الداخلية» مع المواطن.. مواطنون بعد زيادة منافذ «كلنا واحد»: السلع بتخفيضات 30%

نشوب حريق داخل كنيسة بمركز أطفيح

إذا كنت صانع محتوى.. كيف تقدم إقرارك الضريبي إلكترونيًا؟

مبتكرو «شارك تانك».. هبة تنتج «شيالات الأطفال».. وهانى «ملك الإيبوكسى».. ومى تبدع الأزياء من الجلود

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»