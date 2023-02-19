العد التنازلي لرمضان 2023 ومواعيد أذان المغرب في شهر الصيام

بدأ العد التنازلي لرمضان 2023 والذي حددته البحوث الفلكية في نهاية مارس المقبل بعد انتهاء شهر شعبان مباشرة والذي يبدأ في 21 فبراير الجاري، ويبدأ المسلمون صوم رمضان وفق الرؤية الشرعية له وليست الحسابات الفلكية، وتعرض الدستور في التقرير التالي العد التنازلي لرمضان 2023 ومواعيد أذان المغرب فيه.

العد التنازلي لرمضان 2023

31 يوما متبقية على بداية شهر رمضان ٢٠٢٣، وحسب الحسابات الفلكية يكون أول يوم رمضان الأربعاء 22 أو الخميس 23 مارس 2023 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان 29 يوم هذه السنة.

وسيتم تحري ميلاد الهلال لرمضان يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023

تختلف مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 عن مواقيته هذه الأيام حيث يتأخر دقائق عدة، وتأتي مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 في محافظة القاهرة طوال الشهر كالتالي:

الخميس 1 رمضان : آذان المغرب 06:15 م

الجمعة 2 رمضان : آذان المغرب 06:16 م

السبت 3 رمضان : آذان المغرب 06:16 م

الأحد 4 رمضان : آذان المغرب 06:17 م

الأثنين 5 رمضان : آذان المغرب 06:17 م

الثلاثاء 6 رمضان : آذان المغرب 06:18 م

الأربعاء 7 رمضان : آذان المغرب 06:19 م

الخميس 8 رمضان : آذان المغرب 06:20 م

الجمعة 9 رمضان : آذان المغرب 06:20 م

السبت 10 رمضان : آذان المغرب 06:21 م

الأحد 11 رمضان : آذان المغرب 06:22 م

الأثنين 12 رمضان : آذان المغرب 06:22 م

الثلاثاء 13 رمضان : آذان المغرب 06:23 م

الأربعاء 14 رمضان : آذان المغرب 06:23 م

الخميس 15 رمضان : آذان المغرب 06:24 م

الجمعة 16 رمضان : آذان المغرب 06:25 م

السبت 17 رمضان : آذان المغرب 06:25 م

الأحد 18 رمضان : آذان المغرب 06:26 م

الأثنين 19 رمضان : آذان المغرب 06:27 م

الثلاثاء 20 رمضان : آذان المغرب 06:27 م

الأربعاء 21 رمضان : آذان المغرب 06:28 م

الخميس 22 رمضان : آذان المغرب 06:28 م

الجمعة 23 رمضان : آذان المغرب 06:29 م

السبت 24 رمضان : آذان المغرب 06:30 م

الأحد 25 رمضان : آذان المغرب 06:30 م

الأثنين 26 رمضان : آذان المغرب 06:31 م

الثلاثاء 27 رمضان : آذان المغرب 06:31 م

الأربعاء 28 رمضان : آذان المغرب 06:32 م

الخميس 29 رمضان : آذان المغرب 06:33 م

الجمعة 30 رمضان : آذان المغرب 06:33 م 0