موعد أول أيام شهر شعبان 2023 والتقويم الهجري من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير واهتمام الكثير، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية موعد أول ايام شهر شعبان 2023 والتقويم الهجري للشهر.

موعد أول ايام شهر شعبان 2023

ووفقاً الحسابات الفلكية، عن موعد بداية شهر شعبان 2023 لعام 1444 هجريا، إذ يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

تكون رؤية الهلال الجديد لشهر شعبان لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من مكة المكرمة والقاهرة، أما عن باقي محافظات مصر، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16- 19) دقيقة، أما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11- 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.

تقويم شهر شعبان 1444

أما عن التقويم الهجري لشهر شعبان 1444 وما يوافقه من التقويم الميلادي، فهو كالتالي:

الثلاثاء 1 شعبان 1444 يوافق 21 فبراير 2023

الأربعاء 2 شعبان 1444 يوافق 22 فبراير 2023

الخميس 3 شعبان 1444 يوافق 23 فبراير 2023

الجمعة 4 شعبان 1444 يوافق 24 فبراير 2023

السبت 5 شعبان 1444 يوافق 25 فبراير 2023

الأحد 6 شعبان 1444 يوافق 26 فبراير 2023

الاثنين 7 شعبان 1444 يوافق 27 فبراير 2023

الثلاثاء 8 شعبان 1444 يوافق 28 فبراير 2023

الأربعاء 9 شعبان 1444 يوافق 1 مارس 2023

الخميس 10 شعبان 1444 يوافق 2 مارس 2023

الجمعة 11 شعبان 1444 يوافق 3 مارس 2023

السبت 12 شعبان 1444 يوافق 4 مارس 2023

الأحد 13 شعبان 1444 يوافق 5 مارس 2023

الاثنين 14 شعبان 1444 يوافق 6 مارس 2023

الثلاثاء 15 شعبان 1444 يوافق 7 مارس 2023 (ليلة النصف من شعبان).

الأربعاء 16 شعبان 1444 يوافق 8 مارس 2023

الخميس 17 شعبان 1444 يوافق 9 مارس 2023

الجمعة 18 شعبان 1444 يوافق 10 مارس 2023

السبت 19 شعبان 1444 يوافق 11 مارس 2023

الأحد 20 شعبان 1444 يوافق 12 مارس 2023

الاثنين 21 شعبان 1444 يوافق 13 مارس 2023

الثلاثاء 22 شعبان 1444 يوافق 14 مارس 2023

الأربعاء 23 شعبان 1444 يوافق 15 مارس 2023

الخميس 24 شعبان 1444 يوافق 16 مارس 2023

الجمعة 25 شعبان 1444 يوافق 17 مارس 2023

السبت 26 شعبان 1444 يوافق 18 مارس 2023

الأحد 27 شعبان 1444 يوافق 19 مارس 2023

الاثنين 28 شعبان 1444 يوافق 20 مارس 2023

الثلاثاء 29 شعبان 1444 يوافق 21 مارس 2023

الأربعاء 30 شعبان 1444 يوافق 22 مارس 2023