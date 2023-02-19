الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حقيقة عودة إيهاب جلال لتولى تدريب المصرى (خاص)

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول أنه لم يحدث أي تفاوض مع خالد جلال لتولى تدريب الفريق عقب مباراة بيراميدز.

 

وقال يحيى في تصريحات لـ"الدستور: إننا نحترم تعاقدنا مع مديرنا الفنى حسام حسن وندعمه بكل قوة من أجل تعديل الأوضاع داخل الفريق.

 

وتابع "أن هذه الاخبار غير الصحيحة هدفها عدم استقرار الفريق والعمل على فك حالة الترابط الموجودة داخل الفريق حاليا وأننا نعلم ما وجه الاستفادة من نشر هذه الأخبار".

 

واختتم تصريحاته مؤكدا "أن الجميع داخل منظومة النادي المصري على قلب رجل واحد سواء مجلس إدارة أو لاعبين أو جهاز فنى بجانب جماهير الفريق المخلصة، ولأن استمرار ترابطنا يعنى استمرار قوتنا، ولكن يبدو أن أحدا ما يريد غير ذلك".

 

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في وقت سابق قام بتجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسن مع استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته ببورسعيد والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما في هذا الشأن".

 

ويستعد فريق المصري لخوض مباراة بيراميدز بالجولة التاسعة عشرة من الدوري والمقرر إقامتها في الثاني والعشرين من فبراير الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

ايهاب جلال المصرى البورسعيدى حسام حسن اخبار الدوري المصري

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