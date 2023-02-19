الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادي: مصر من أرخص الدول في أسعار البنزين رغم أزمة الطاقة العالمية

أسعار البنزين
أسعار البنزين

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر من أرخص الدول في أسعار البنزين رغم أزمة الطاقة العالمية، إذ أن متوسط سعر لتر البنزين عالميًا حوالي دولار و30 سينت، أي حوالي 37 جنيه، لافتًا إلى أن مصر لا تمرر أسعار النفط العالمية بما تحمله من تضخم إلى المواطن المصري البسيط.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز": "مازالت الدولة تتحمل تغطية اجتماعية من أسعار الطاقة عن المواطن المصري، حتى لا تمرر الأسعار مباشرة، وخاصة أنه في حالة التمرير يؤدي لارتفاع بالأسعار وهو يؤدي لزيادة معدلات التضخم".

وتابع: "يترتب على زيادة أسعار البنزين زيادة في أسعار السلع، تكلفة النقل والشحن لارتباطها بأسعار البنزين".

وأوضح: "هناك علاقة طردية بين أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، فالمحرك الأساسي هو أسعار الوقود، قائلًا: "لذا نقول أن الدولة لم تتحمل فقط تغطية مادية ولكن هي تتحمل جانب اجتماعي بدلًا من المواطن المصري البسيط".

واستطرد: "هناك ملايين المليارات تتحملها الدولة، انطلاقًا من اهتمامها بعدم إنهاك كاهل المواطن المصري البسيط".

مصر أسعار البنزين البنزين أزمة الطاقة ارتفاع أسعار البنزين

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