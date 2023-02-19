مواجهة نارية بين السنغال ونيجيريا فى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

يلتقي منتخب السنغال، نظيره منتخب نيجيريا، في السابعة مساءً، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر.

ويطمح المنتخبان لتحقيق انطلاقة جيدة، وحصد الفوز من أجل الدخول مبكرًا في سباق التنافس على المقاعد الثلاثة المؤهلة للدور ربع النهائي.

وتضم قائمة المنتخبين العديد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلية في بلدانهم باستثناء عدد قليل يلعبون في الدوريات الأوروبية.

ويضم منتخب السنغال، أربعة لاعبين محترفين، في الخارج وهم مامادو لامين كامارا، لاعب وسط نهضة بركان المغربي، وسامبا ديالو، مهاجم دينامو كييف الأوكراني، وبابا ديمبا ديوب، لاعب وسط زولتي وارجيم البلجيكي، وسليماني فاي، مهاجم تالفيرا الإسباني.

بينما تضم قائمة نيجيريا، ثلاثة محترفين في الخارج، وهم أبل أوجوشي، مدافع تريليبورج السويدي، وأحمد عبدالله، مهاجم جنت البلجيكي، وإبراهيم محمد، مهاجم قرطاجنة الإسباني.

ويشارك منتخب نيجيريا، في نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، بينما يشارك منتخب السنغال، للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.

وسيقص منتخبا مصر وموزمبيق، شريط افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، وذلك في تمام الرابعة عصرًا، على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح منتخب مصر، بقيادة مدربه محمود جابر، لتحقيق الفوز في بداية مشواره في البطولة، والتنافس مبكرًا على التأهل للدور ربع النهائي، في سعيه لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم تحت 20 عامًا.