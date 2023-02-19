الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

600 ألف جنيه عقوبة ظهور لاعبى الزمالك على السوشيال ميديا (خاص)

الزمالك
الزمالك

قرر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مضاعفة عقوبة الظهور على السوشيال ميديا للاعبين، وعدّل اللائحة لتكون عقوبة 600 ألف جنيه لأي لاعب يشارك في السوشيال ميديا بالكلام أو الصور أو الفيديوهات أو الرد على الجمهور، حتى يجعل اللاعبين في حالة تركيز خلال المرحلة المقبلة الصعبة، حتى يستعيد الفريق الانتصارات والمنافسة على البطولات في الدوري وإفريقيا.

وعلم "الدستور" أن مرتضى منصور طلب من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التعامل مع السوشيال ميديا تحت أي مسمى، وعدم الالتفات لهجوم الجماهير والتركيز فقط في الملعب وتصحيح الأخطاء من أجل عودة الانتصارات.

كما طلب مرتضى منصور من إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منع اللاعبين من التعليق على السوشيال ميديا بأنواعها خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت تعليقات واعتراضات ورسائل للرد على الجماهير من أجل توضيح بعض الأمور من بعض اللاعبين سواء عن طريق الاستوريهات أو التويتات وهو ما يرفضه مجلس إدارة نادي الزمالك.

أمير مرتضى الزمالك عقوبات على اللاعبين السوشيال ميديا مرتضى منصور اسماعيل يوسف

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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