«راكية» تحرق طالبًا فى كفر شكر

أصيب طالب بالصف الخامس الابتدائي بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، إثر سقوطه على «راكية تدفئة مشتعلة» أمام ورشة والده، في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من مستشفى كفر شكر باستقبال طالب بالصف الخامس الابتدائى مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، وتم تحويله لمستشفى بنها التعليمي.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة طالب، بالصف الخامس الابتدائى، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، إثر سقوطه على راكية تدفئة مشتعلة أمام ورشة والده.

وباستجواب والد الطفل، مالك ورشة كاوتش، أكد أنه أثناء لعب نجله أمام الورشة تعرث قدمه وسقط على راكية تدفئة مشتعلة أمام الورشة، مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.