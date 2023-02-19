الحكومة العراقية: القبض على 28 متهما بينهم مطلوبين اثنين بأحكام إرهابية

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، القبض على 28 متهما بينهم مطلوبين اثنين بأحكام إرهابية، في خمس محافظات.

وذكر بيان مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أنه بعمليات استباقية وجهود استخبارية مميزة لقسمي وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة الرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من أولوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات بغداد والبصرة وميسان ونينوى وكركوك.

وأضاف، أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضائي المجر الكبير وقلعة صالح و(26) متهما بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، مشيراً إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً.

وفي وقت سابق، نعت وزارة الدفاع العراقية، استشهاد ثلاثة من جنودها بينهم ضابط خلال مواجهات مع تنظيم داعش عند أطراف العاصمة بغداد.

قُتل ثلاثة عسكريين عراقيين، بينهم ضابط، خلال مواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي عند أطراف العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن القطعات العسكرية باشرت تنفيذ عملية بحث وتفتيش في بساتين (البو غبين) في ناحية الطارمية، وجرى الاشتباك مع عناصر داعش الإرهابي.

وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل الإرهابيين جميعاً، فيما استشهد آمر الفوج الثالث واثنين من الجنود، كما تعرض أحد الضباط برتبة ملازم أول وأربعة من المقاتلين لإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط العسكريين العراقيين الثلاثة يأتي بعد ساعات من إعلان خلية الإعلام الأمني مداهمة وكر لتنظيم داعش وقتل ٣ إرهابيين.

وكانت السلطات الأمنية في العراق، الخميس الماضي، أعلنت مقتل عنصرين من تنظيم داعش أحدهما "قيادي خطير"، بضربة جوية شرق البلاد.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم داعش ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة، تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

ويمثل قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، واحدا من أهم معاقل الإرهاب لدى تنظيم داعش مستغلاً الطبيعة الجغرافية للمكان التي تتسم بالامتداد والأراضي الشاسعة والمتصلة بثلاث محافظات مجاورة كملاذات وأوكار للتخطيط وشن الهجمات.