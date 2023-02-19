الكندوز البلدى بـ180 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم البلدية، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق ولدى الجزارين وشوادر البيع، وتراوحت أسعار اللحوم البلدي الكندوز بين 180 و250 جنيها حسب القطعية، بينما تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 195 و240 جنيها حسب القطعية.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة بين 195- 240 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز ما بين 175 و195 جنيها للكيلو، وكيلو الاستيك والبفتيك ما بين 175 و 195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 140 و170 جنيها للكيلو.

- اللحوم المستوردة

أما عن اللحوم المستوردة فقد سجل كيلو اللحم البرازيلى بين 130 و150 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها و110 جنيهات.