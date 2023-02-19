الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكدس مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

المرور
المرور

سادت حالة من التكدس المروري شهدتها شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى المدارس والجامعات، وسط التواجد الأمني لتيسير حالة المرور وتقليل الكثافات المرورية.

شهد محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من التكدس المروري، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا.

وشهد محور 26 يوليو، كثافات مرتفعة في الاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وسط تواجد أمني أعلى المحور لسحب الكثافات، كما ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر اتجاه وسط البلد.

وظهرت كثافات متحركة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى منطقة المهندسين.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة، تزامنًا مع استكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًّا لمطلع كوبري 15 مايو، كما أعلنت الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم.

التكدس المروري القاهرة الجيزة الموظفين الطلاب الكثافات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم 19 فبراير 2023

الليلة.. انطلاق بث قناة «الوثائقية»

رئيس السويس الجديدة: بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بالجهاز

أسعار البقوليات في الأسواق اليوم الأحد 19 فبراير 2023

بدء تدريب معلمى صفوف الابتدائية على المنصة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا