تكدس مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

سادت حالة من التكدس المروري شهدتها شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى المدارس والجامعات، وسط التواجد الأمني لتيسير حالة المرور وتقليل الكثافات المرورية.

شهد محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من التكدس المروري، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا.

وشهد محور 26 يوليو، كثافات مرتفعة في الاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وسط تواجد أمني أعلى المحور لسحب الكثافات، كما ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر اتجاه وسط البلد.

وظهرت كثافات متحركة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى منطقة المهندسين.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة، تزامنًا مع استكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًّا لمطلع كوبري 15 مايو، كما أعلنت الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم.