تفاصيل وفاة أسرة كاملة في حريق ببني سويف

تباشر النيابة العامة ببني سويف، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مصرع أم وثلاثة من أبنائها، وأصيب نجلها الرابع، بعد تسرب غاز من دفاية داخل منزلهم بقرية قمبش.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وأربعة من أولادها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى “ي . ج ” حالته مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم له داخل المستشفى.

كما استقبل المستشفى “ ن . ج” وأولادها “ح . ج” ، “أ . ج”،" ن . ج" جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.