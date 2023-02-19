الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق التهم شقة بالعصافرة فى الإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة

قررت نيابة المنتزة ثان في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في شقة سكنية، بمنطقة العصافرة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في عقار بشارع عبدالمنعم رياض بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بالشقة المشار إليها، ما أسفر عن التهام النيران لمحتوياتها  بالكامل دون وقوع أي إصابات، فيما أشارت التحريات المبدئية  إلى أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة التحقيقات.

الأدلة الجنائية التحريات الحماية المدنية السيطرة على النيران النيابة التحقيق المحضر اللازم

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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق التهم شقة بالعصافرة فى الإسكندرية

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