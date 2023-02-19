بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على طريق «الإسماعيلية- القاهرة»

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص، على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بالقرب من مدخل مدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

و تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة الإسماعيلية" الصحراوي بالقرب من مدخل مدينة القصاصين.

وعلى الفور أمر الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بتوجيه 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين الى مستشفى ابو خليفة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقالت مصادر طبية أن جميع المصابين من محافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة.

- أسماء المصابين في الحادث

وأوضحت المصادر أن أسماء المصابين هم، محمد عبد الله عبد الحميد 26 سنة أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد المنعم علي 43 سنة أصيب كدمة بالرأس وكدمة شديدة بالظهر، ومحمد عيد محمود 25 سنة أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وعبد الله أحمد عبد الله 24 سنة أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و محمد شوقي عبده 32 سنة، أصيب باشتباه كسر بالضلوع وصعوبة بالتنفس، وأحمد محمود إبراهيم 53 سنة أصيب بجرح في فروة الرأس وسحجات وكدمات بالوجه واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعزوز صلاح محمد 27 سنة أصيب بكدمة بالرأس وكدمة شديدة بالظهر، وخالد الرمادي سيد 35 سنة أصيب بكدمة بالساعد الايسر وسحجات، وأحمد حمودة عبد الفتاح 27 سنة أصيب بكدمة بالكتف الأيسر، وقد حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.