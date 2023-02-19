يعشق آلاف من الشباب كرة القدم ويبحثون عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث سيشهد جداول مواعيد في مواجهات بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وفي الدوري الإيطالي والدوري الألماني وبالدوري الفرنسي والدوري المصري وفي دوري أبطال آسيا وبكأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة

وترصد “الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 وجميع القنوات الناقلة.

مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

البنك الأهلي ضد نادي سموحة

يقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي بريميم 1.

توتنهام ضد وست هام

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

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مباريات اليوم في الدوري الإسباني



رايو فاليكانو ضد أشبيلية

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

أتليتكو مدريد ضد أتلتيك بلباو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

برشلونة ضد قاديش

يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي



أتلانتا ضد ليتشي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي، 2:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

ساليرنيتانا ضد لاتسيو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

فيورنتينا ضد إمبولي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 2 و “Startz Play APP”.

سبيزيا ضد يوفنتوس

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

روما ضد هيلاس فيرونا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.