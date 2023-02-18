دقيقة حداد على وفاة آتسو قبل مباراة نيوكاسل وليفربول بالدورى الإنجليزى

وقف فريقا نيوكاسل يونايتد وليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، دقيقة حدادا قبل مباراتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت منذ قليل مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقف الفريقان والحضور في ملعب سانت جيمس بارك دقيقة حداد على وفاة الغاني كريستيان آتسو، لاعب هاتاي سبور التركي، ونيوكاسل يونايتد السابق.

وأعلن نانا سيشير، وكيل أعمال كريستيان أتسو، أن اللاعب قد لقي مصرعه جراء الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وعددًا من البلدان الأخرى.

وهو الأمر الذي أكدته شبكة "بي إن سبورت" الرياضية أن وكيل أعمال كريستيان أتسو أكد انتشال جثة اللاعب الغاني بعد 13 يومًا من أسفل أنقاض الزلزال المُدمر.

وتواجدت أرملة آتسو في مدرجات ملعب مباراة اليوم رفقة طفليها، وانهمرت في البكاء أثناء وقوف الحاضرين في ملعب المباراة دقيقة حداد على وفاة زوجها.



وكان كريستيان أتسو قد بدأ مسيرته في نادي فينورد الغاني قبل الانتقال لنادي بورتو البرتغالي تحت 19 عامًا، ثم التصعيد للفريق الأول والإعارة لنادي ريو آفي قبل الانضمام لتشيلسي، والذي أعاره لأكثر من نادٍ بينها فيتسي الهولندي، وإيفرتون وبورنموث الإنجليزيين، ومالاجا الإسباني، ونيوكاسل؛ قبل الانتقال نهائيًا للأخير في صيف 2017، وقضى معه 4 مواسم قبل الرحيل للرائد السعودي في صفقة انتقال حر.

وانضم كريستيان أتسو إلى صفوف هاتاي سبور التركي في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

ولعب أتسو 258 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 30 لزملائه، ومثل فريق هاتاي سبور في 4 مباريات منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفًا واحدًا، كما لعب 64 مباراة مع منتخب غانا، وسجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 لزملائه.