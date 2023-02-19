الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 19 /2 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، مقابل سعر الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر، وزاد التساؤل حول سعر الدولار اليوم الأحد 19 /2/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل،  وثبت السعر بالبنكي "الأهلي المصري"، و"مصر" عند مبلغ 30.42 للشراء، وقيمة 30.52 جنيها للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib سجل مبلغ 30.52 جنيه للشراء، وقيمة 30.62 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم الأحد 19/2/2023 في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور"، في هذه السطور خدمة تشمل نشر جميع أسعار العملات فى جميع البنوك المصرية والأسواق المصرفىة، وتشمل تحديثا فوريًا لجميع الأسعار حال تغيرها.

 

وببنك الإسكندرية، سجل مبلغ 30.45 جنيه للشراء، وقيمة 30.55 جنيه للبيع، أما سجل متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 30.52 جنيها للشراء، وقيمة 30.62 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك كالآتي:

  • سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك المركزى المصرى

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد في المصرف العربي الدولي نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك الأهلى المصرى

30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد فى بنك مصر

30.42 جنيه للشراء.

30.52 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد فى بنك الإسكندرية

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.52 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

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  • سعر الدولار اليوم الأحد فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.57 جنيه للشراء.

30.62 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الاستثمار العربي قيمة 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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