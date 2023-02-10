الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مُزوِّر العملات المحلية والأجنبية فى الدقهلية

حبس
حبس

تصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لنشاط أحد الأشخاص، المتخصص في تزييف العملات المحلية والأجنبية، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في تقليد العملات المحلية والأجنبية، وترويجها بنطاق محافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 30 ورقة مقلدة «عملة أجنبية»، سيارة، هاتف محمول. 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية، على النحو المشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه على عدد كبير من الأوراق المقلدة «عملات محلية وأجنبية»، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات التقليد، مجموعة كبيرة من الورق الأبيض يستخدمه المتهم في طباعة العملات الورقية المقلدة.

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