اتحاد السياحة يبحث مع القوى العاملة ملفات السلامة والصحة المهنية والعمالة الأجنبية

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬، عن أن الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، قد عقد اجتماعًا مع المسئولين بوزارة القوى العاملة؛ لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المنشآت السياحية مع وزارة القوى العاملة وبالتحديد ملف العمالة الأجنبية وحرص المنشآت السياحية على الالتزام بالتشريعات الصادرة في هذا الملف، يأتي ذلك في إطار التعاون بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة.‬‬

متابعة دورية لمسئولي القوى العاملة على الشركات السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة

وقد أعلن مسئولو وزارة القوى العاملة خلال الاجتماع عن أنهم سيقومون بمتابعة المنشآت والشركات السياحية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة‬ ‫والآثار.

وقد طالبت الغرفة من الشركات بإرسال مشاكل تسجيل العمالة الأجنبية مع وزارة القوى العاملة إليها، وذلك لإرساله إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية لبحث المعوقات في إطار التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة القوى العاملة‪.‬‬

وفي ذات السياق بعثت غرفة المنشآت الفندقية بمنشور إلى كافة المنشآت الفندقية حول التحديات التي تواجهها الفنادق مع وزارة القوى العاملة.

وأشارت الغرفة في منشورها إلى أنها تلقت خطابًا من الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المنشآت الفندقية مع وزارة القوى العاملة وبالتحديد ملفات السلامة والصحة المهنية والعمالة الأجنبية، لافتة إلى أن وزارة القوى العاملة ستقوم بمتابعة المنشآت الفندقية دوريًا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية من الفنادق بإرسال المشاكل والمعوقات التي تواجه الفنادق مع وزارة القوى العاملة إليها، موضحة أنه جارٍ التنسيق لعقد اجتماع مع وزير القوى العاملة لعرض ورقة عمل بمشاكل القطاع الفندقي مع الوزارة.

يشار إلى أنه تتزايد أعداد العمالة الأجنبية في المنشآت السياحية والفندقية المصرية في مستويات العمل الأدنى كالعاملين في خدمة الغرف الفندقية والطهاة بالفنادق ومندوبي شركات السياحة.