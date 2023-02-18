شكرى: مصر حريصة على التوصل لاتفاق لمنطقة التجارة الإفريقية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر حريصة على التوصل لاتفاق لمنطقة التجارة الإفريقية ونعمل على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بها ووضعها موضع التنفيذ.

العمل على الاعتماد المتبادل لدى الدول الإفريقية

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "القاهرة الإخبارية"، على هامش مشاركته في القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي، أن التكامل فيما بين الدول الإفريقية والدفع نحو مزيد من الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لدى الدول الإفريقية والاعتماد المتبادل بينهما لمواجهة الأزمات بما فيها أزمة الغذاء وقدرة الدول الإفريقية على توفيره ليس فقط لها ولكن لدول العالم.

وتابع أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمجموعة النيباد، وأهميته لتفعيل دور القارة ووضع المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية بتفعيل الجهود المشتركة لتحقيق التنمية من الأمور التي يجرى التركيز عليها.