اليوم.. نظر دعوى أزمة القيد فى نادى الزمالك

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي أقامها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ضد اتحاد الكرة، بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة.

وقال مرتضى منصور أمام المحكمة: «أحد أعضاء ألتراس وايت نايتس يدعو الجماهير للنزول أمام نادي الزمالك، بكرة هتحصل كارثة أمام النادي، وبيحرض الناس للنزول لرحيلي».

وتابع مرافعته: «لو ليك فلوس قولي وارفع عليا قضية وخد فلوسك لكن متوقفليش القيد، أنا دلوقتي في كارثة واتغلبت ماتش شباب بلوزداد الجزائري بسبب وقف القيد».

ودفع دفاع اتحاد الكرة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.

وقدم رئيس نادي الزمالك، مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون "فيفا"، حيث إن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون "فيفا" وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".