الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يحرص المواطنين مع الخروج من منازلهم إلى معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أنه سيشهد اليوم الأحد انخفاضات في درجات الحرارة، لكي يسود طقس بارد بالصباح الباكر، وطقس مائل للدفء ويكون في النهار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى وشمال الصعيد، وطقس معتدل على كافة السواحل الشمالية، ودافئ على مناطق جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد، وبارد ليلا على الكثير من الأنحاء، وشديد البرودة ليلا في شمال الصعيد وفي وسط سيناء.

 

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درجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2023 في محافظات مصر

وتنشر الدستور" درجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس بهذا التقرير القادم.  

فرص سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد المصرية، أن يشهد اليوم الأحد فرص سقوط أمطار خفيفة وتكون على مناطق من أقصى السواحل الغربية وعلى فترات متقطعة.

كما سيتكون الصقيع على المزروعات و على مناطق من وسط سيناء، كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا في بعض الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وكذلك السواحل الشمالية ومدن القناة وفي وسط سيناء وشمال الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية، أن اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة تدريجيا، حيث ستسجل اليوم 19 درجة مئوية وخلال الأيام المقبلة من المتوقع أن ستتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و21 درجة مئوية، ويوما عقب يوم سيشعر المواطنون بالتحسن في الأحوال الجوية، بجانب زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترة النهار مما يزيد من الإحساس بالدفء نهارا.

وأوضحت الأرصاد أن مصادر الكتل الهوائية يكون معظمها قادمة من مصادر صحراوية مما سيزيد من الشعور بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، مضيفة أن الطقس نهارا يشهد أجواء معتدلة على المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، أما المناطق الجنوبية فتشهد درجات حرارة أعلى نهارا وأجواء دافئة، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

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درجات الحرارة اليوم الأحد

  • القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة
  • الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة
  • مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات
  • سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات
  • قنا العظمى 26 درجة والصغرى 07 درجات
  • أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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