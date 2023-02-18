السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

يوسف زيدان يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية ألمت به.. ويوجه الشكر لمحبيه

يوسف زيدان
يوسف زيدان

كشف الروائي الدكتور يوسف زيدان عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت به، اليوم السبت، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "زيدان"، مساء اليوم السبت، قائلًا: "مرّت الوعكة المفاجئة بسلام.. فجر اليوم عانيتُ من ارتفاع شديد في ضغط الدم (190/ 110) ورعدات متوالية بجانبي صدري، وفي المستشفى ظل الأطباء عدة ساعات يعملون على تخفيض ضغط الدم بعدة وسائل، وكان المؤشر الإيجابي بعد عمل رسم القلب، أنه لا توجد انسدادات تقتضي التدخل الجراحي.. وعدتُ ظهرًا إلى المنزل، على أن أعود إليهم غدًا لاستكمال عمل الفحوصات.. شكرًا لكل من انشغل بي، وسأل عني.. دامت المودة والمحبة".

يشار إلى أن آخر أعمال "زيدان" الروائية رواية "فردقان: اعتقال الشيخ الرئيس"، والصادرة عام 2018، عن دار الشروق للنشر والتوزيع، والتى ترشحت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2020، والتي فازت بها في النهاية رواية "الديوان الإسبرطي" للروائي الجزائري عبدالوهاب عيساوي، واستلهم الدكتور يوسف زيدان اسم روايته "فردقان" من اسم القلعة الفارسية التي سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها: "حي بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج"، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران.

في الوقت نفسه، أعلن الكاتب يوسف زيدان عن انتهاء ترجمة رواية فردقان، اعتقال الشيخ الرئيس، ومن المقرر أن تصدر قريبًا عن دار سردم بالسليمانية، وكتب يوسف زيدان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الصديق محمد طه، أرسل من أربيل كوردستان العراق يُخبرني بأن الأديب الكردي جليل كاكة ويس انتهى من الترجمة الكردية لرواية: فردقان، اعتقال الشيخ الرئيس، وسوف تصدر قريبًا عن دار سردم بالسليمانية.

الوعكة الصحية الروائى الدكتور يوسف زيدان ضغط الدم فردقان اعتقال الشيخ الرئيس دار الشروق للنشر والتوزيع

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