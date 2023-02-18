نيابة عن الرئيس السيسى.. شكرى يستعرض نتائج «COP27» خلال القمة الإفريقية

شارك سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ «الكاهوسك CAHOSCC» المنعقد في إطار فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي في «أديس أبابا».

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» ألقى كلمة أبرز فيها المشاركة الإفريقية رفيعة المستوى من جانب العديد من الرؤساء والقادة الأفارقة في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مما عكس التزام دول القارة بعمل المناخ الدولي، وبرهن على الإرادة السياسية للدول الإفريقية للعمل من أجل مواجهة تغير المناخ على كل الأصعدة.

أبرز نتائج COP27

وأشار شكري إلى حرص مصر، التي استضافت مؤتمر المناخ نيابةً عن القارة الإفريقية، على وضع الأولويات المناخية لإفريقيا في قلب عمل المناخ الدولي، مُستعرضًا أبرز نتائج المؤتمر، وعلى رأسها إنشاء صندوق لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، دعمًا لجهود الدول النامية في هذا الصدد.

وأبرز شكرى ما تمخض عن مؤتمر المناخ من نتائج أخرى تدعم أولويات القارة الإفريقية في مجال المناخ، حيث طالب COP27 منظمات التمويل الدولية بمراجعة سياساتها لتوفير التمويل اللازم للدول النامية في مواجهة تغير المناخ، بجانب إقرار برنامج عمل للانتقال العادل للطاقة يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدول.

وتناولت كلمة شكري مخرجات المؤتمر موضوعات الأمن الغذائي، والمياه، وحماية النظم البيئية، وتأكيد دور الغابات والمحيطات في احتواء الانبعاثات، فضلًا عما تخلله من إطلاق لعدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، مؤكدًا أن تلك النتائج لم تكن لتحقق دون دعم الدول الإفريقية الشقيقة وكل الفاعلين والمؤسسات الإفريقية المعنية.

وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس الكيني «ويليام روتو»، بصفته رئيس الكاهوسك الحالي، وبحضور عدد من الزعماء ووزراء البيئة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضة الزراعة والبيئة الإفريقية، حيث تم خلاله استعراض موقف مجموعة المفاوضين الأفارقة في مفاوضات المناخ الدولية، وتقديم مفوضيات المناخ الإفريقية عروضًا حول الأوضاع البيئية في عدد من المناطق بالقارة.