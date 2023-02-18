بالرابط.. موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023 للذكور والإناث

يبحث الكثير من حاملي الشهادة الإعدادية في مختلف محافطات مصر عن تفاصيل إعلان معهد معاوني الأمن 2023 للتقديم والالتحاق به، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية، ومن ثم يتساءل كثيرون عن موعد التقديم وشروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

معهد معاوني الأمن 2023

ونشرت وزارة الداخلية شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023 لراغبي الالتحاق بالمعهد، التي يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين حتى يسمح لهم الالتحاق بدفعة 2023، ما يلي من شروط.

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023 للذكور

أوضحت وزارة الداخلية أن موعد التقديم الخاص بالالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023 يكون من 18 فبراير الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس الموافق ليوم الأربعاء.

موعد التقديم معهد معاوني الشرطة للبنات 2023

بالنسبة للإناث الراغبات في الالتحاق بمعهد معاوني الشرطة من جميع المحافظات، فيمكنهم التقديم عن طريق الحضور إلى معهد معاونى الأمن بطره، وذلك من تاريخ 18 فبراير2023 الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس 2023 الموافق ليوم الأربعاء

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023

جنسيته مصري ومن أبوين مصريين.

عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

لا يكون لديه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

لم يتم فصله سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام.

لا يقل طول المُتقدم من الذكور عن 170 سم بالنسبة، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

يتوفر به جميع شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

لا ينتمي إلى مجندي القوات المسلحة، أو الشرطة أو أى جهة أخرى.

غير متزوج أو سبق له الزواج.

حسن السمعة.

موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023

معهد معاوني الأمن 2023 أماكن سحب كراسات التقديميبدأ سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من مقار المعهد الخاصة بتدريب الشرطة، بداية من يوم 18 فبراير الجاري وحتى 22 مارس 2023.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن طرق التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن من هنــــــــــا.

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