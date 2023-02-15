الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023

معاهد معاوني الأمن
معاهد معاوني الأمن

التقدم لمعهد معاوني الأمن يهم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات خاصة لحاملي المؤهلات أقل من متوسطة، مثل الشهادة الإعدادية كون الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن يوفر لهم فرصة عمل مضمونة وأجر منتظم يكفل لهم حياة كريمة في المستقبل.

التقديم للدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن 2023

وفي الأيام القليلة الماضية يتصدر البحث عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن والشروط اللازمة وكذلك الشروط المطلوبة لدفعة 2023 عناوين البحث عبر محرك البحث جوجل، إذ يهتم العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، خاصة  بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بالمعاهد.

وفي هذا السياق تقدم "الدستور" كافة التفاصيل الكاملة عن موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 سواء للذكور والإناث كذلك الشروط المطلوبة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.. اسرع رابط

الآن.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة القاهرة

التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023

والسبب في بحث الراغبين في التقديم من مختلف المحافظات عن معهد معاوني الأمن هو أن وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأمس، 14 فبراير عن  بدء قبول دفعة جديدة لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023، سواء ذكور أو إناث للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الشهادات الأزهرية وغيرها واوضحت الاختبارات المقررة لاستيفاءها  وكذلك الشروط.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 

 وقد أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023، والذي يمكن من خلاله كافة الطلاب التقديم للالتحاق به، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، على أن يستمر حتى  يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس 2023 المقبل.

التقديم لمعاهد معاوني الأمن خلال موقع وزارة الداخلية 

وفي الوقت ذاته  وزارة الداخلية أن التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023 سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم اختيار «خدمات معاوني الأمن».

ونوهت وزارة «الداخلية» على كافة المتقدمين والراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ألا يتعاملوا في هذا الشأن إلا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أو عن طريق زيارة معاهد معاوني الأمن بالمحافظات تجنبًا للاحتيال والنصب.

معاوني الأمن التقديم للدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن 2023 وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تعلن موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2023 وشروط القبول للذكور والإناث

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف مدة إيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الأقمار

المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي الحكومة الإماراتية

الناتو: نطالب بيلاروسيا بالتوقف عن التورط في حرب أوكرانيا

النيابة العامة تستمع للمصابين باختناق إثر تسرب غاز في الوراق

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

المستوطنات والإصلاحات القضائية.. هل سينجح نتنياهو في إحتواء غضب واشنطن؟

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين