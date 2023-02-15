بالرابط.. التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023

التقدم لمعهد معاوني الأمن يهم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات خاصة لحاملي المؤهلات أقل من متوسطة، مثل الشهادة الإعدادية كون الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن يوفر لهم فرصة عمل مضمونة وأجر منتظم يكفل لهم حياة كريمة في المستقبل.

التقديم للدفعة الجديدة بمعاهد معاوني الأمن 2023

وفي الأيام القليلة الماضية يتصدر البحث عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن والشروط اللازمة وكذلك الشروط المطلوبة لدفعة 2023 عناوين البحث عبر محرك البحث جوجل، إذ يهتم العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بالمعاهد.

وفي هذا السياق تقدم "الدستور" كافة التفاصيل الكاملة عن موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 سواء للذكور والإناث كذلك الشروط المطلوبة.

التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023

والسبب في بحث الراغبين في التقديم من مختلف المحافظات عن معهد معاوني الأمن هو أن وزارة الداخلية، قد أعلنت، الأمس، 14 فبراير عن بدء قبول دفعة جديدة لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023، سواء ذكور أو إناث للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الشهادات الأزهرية وغيرها واوضحت الاختبارات المقررة لاستيفاءها وكذلك الشروط.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023، والذي يمكن من خلاله كافة الطلاب التقديم للالتحاق به، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، على أن يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس 2023 المقبل.

التقديم لمعاهد معاوني الأمن خلال موقع وزارة الداخلية

وفي الوقت ذاته وزارة الداخلية أن التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023 سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم اختيار «خدمات معاوني الأمن».

ونوهت وزارة «الداخلية» على كافة المتقدمين والراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، ألا يتعاملوا في هذا الشأن إلا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أو عن طريق زيارة معاهد معاوني الأمن بالمحافظات تجنبًا للاحتيال والنصب.