السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء باب التقديم لمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

شهد أول يوم لفتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية للتقديم أون لاين، إقبالا كبيرا حيث سجل عدد كبير منهم بياناتهم تمهيدا لبدء الاختبارات.

وأكدت وزارة الداخلية على أن موعد التقديم الخاص بالالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023 سيبدأ من 18 فبراير الموافق إلى 22 مارس، وأوضحت وزارة الداخلية عن كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت، ويتم إجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.

وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية، ويحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، ويصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

معاهد معاون الأمن وزارة الداخلية دفعة جديدة معاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت موقع وزارة الداخلية

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