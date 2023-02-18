«الزراعة» تتابع تدقيق مساحات القمح فى الغربية

تفقد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المحاصيل الشتوية وخاصة القمح بالمحافظة، وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة، ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

وأكد الشناوي على أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، الكمون، الكتان، البنجر، البازلاء، ولقاء المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى أعراض على النبات فى بدايتها، وأوصى بضرورة ري المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.