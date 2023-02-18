السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمهندسي المكافحة الحقلية

الندوة
الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق و معهدي بحوث وقاية النبات وأمراض القمح بتنظيم ندوة ارشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية بالمديرية والإدارات الزراعية عن زراعة محصول القمح وطرق زياده انتاجيته في حضور الدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والدكتور حسن عوده عواد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق والدكتور محمد ابراهيم بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة دعاء راغب بمعهد بحوث أمراض القمح والدكتورة منال عبدالصمد والدكتورة ايمان مصطفى مجاهد والدكتورة دينا عبدالله سويلم  بقسم بحوث القمح وعضو الحملة بالشرقية والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس اشرف الدمرداش مدير الارشاد الزراعي والمهندس احمد العساسى مدير المكافحة بمديرية الزراعة والمهندس وليد الشوادفى أخصائي القمح بالمحافظة وذلك بقاعة الارشاد بمديرية الزراعة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو مناقشة اهم التوصيات اللازمة لمحصول القمح في هذه الفترة من عمر النبات وتمت التوصية بعدم رش أي مبيدات أو مغذيات دون حاجة النباتات وذلك لتقليل التكلفة مع ضرورة اجراء الفحص الدوري للمحصول لاكتشاف أي إصابات في بدايتها خاصة الاصداء والبياض الدقيقي والتدخل الفوري بالعلاج بالمبيدات الموصى بها فور وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

الإدارات الزراعية الأساليب العلمية الإكتفاء الذاتي الدخل القومي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاصيل الزراعية انتاجية المحاصيل

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