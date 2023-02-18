350 ألف طالب سجلوا استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لجميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، الذين لم يسجلوا استمارة الدخول للامتحانات حتى الآن، بسرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحدده لفتح باب التسجيل الإلكتروني، وهي نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرابة 350 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة سجلوا استمارة التقدم لامتحانات 2022-2023م، حتى الآن.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة الأسبوعين المقبلين كفرصة أخيرة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب التسجيل الإلكتروني في 28 فبراير الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتةً إلى أنه في حالة عدم تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه متاح للطالب الدخول على موقع الوزارة أو من خلال المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث إن آخر موعد لتسجيل الاستمارة 28 فبراير الجاري.