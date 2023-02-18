نقيب الأشراف يهنئ القس أندريه زكى بانتخابه رئيسًا للطائفة الإنجيلية

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، القس الدكتور أندريه زكي، بانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة.

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح للدكتور أندريه زكي والطائفة الإنجيلية في مصر، مؤكدًا المزيد من التعاون لخدمة الوطن.

وأكد نقيب الأشراف، أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدًا واحدًة ورمزًا للتسامح بين الأديان.

وشدد نقيب الأشراف، على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبقى نموذجا في التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها وستظل نسيجًا وجسدًا واحدًا، ووطنًا للوسطية وقبلةً للمحبة والسلام، بترابط أبنائها.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير بين جميع المصريين "مسلمين وأقباطا"، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

وأعلنت لجنة انتخابات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الجمعة عن فوز الدكتور القس أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، بمنصب نائب رئيس الطائفة لفترة جديدة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم: "أنها بدأت أعمالَها بموجبِ قرارٍ بتشكيلِها منَ المجلسِ الإنجيليِّ في اجتماعِهِ بتاريخِ 21 ديسمبر 2022"، مؤكدة "أنها باشرت أعمالَها بكلِّ دقةٍ وشفافيةٍ بالسَّيرِ في كل الإجراءاتْ منْ تلقِّي طلباتِ الترشُّحِ والنظرِ فيها، وفتحِ بابِ تلقِّي الطعونِ ودراستِها وصولًا إلى المرحلةِ الأخيرةِ، وهي عمليةُ إجراءِ الانتخاباتِ والمُحدَّد لها اليومْ".

وتابعت "أن عمليَّةُ الانتخاباتِ أجريت بالاقتراعِ السِّريِّ التي أسْفرَتْ عنْ حصولِ القس أندريه زكي، المرشحِ على منصبِ الرئيسِ، على عددِ ١٤ صوتًا منْ إجمالي عدد ١٤ صوتًا.

كمَا حصَلَ القسُّ جورج شاكر سمعان، المُرشَّحُ على منصبِ نائبِ الرئيسِ، على عددِ ١٤ صوتًا من إجمالي عدد ١٤ صوتًا.

وبذلكَ يكونُ الفائزُ بمنصِبِ رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ، هو القس أندريه زكي اسطفانوس قليني، والفائزُ بمنصبِ نائبِ رئيسِ الطائفةِ الإنجيليَّةِ هو القسَّ جورج شاكر سمعان، وذلكَ للدورةِ القادمةِ لمدةِ ثمانِ سنواتٍ، تبدأُ من مارس 2023 حتى مارس 2031".