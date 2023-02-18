السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب» تلتقي مستثمري شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا موسعًا مع المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، بأحد الفنادق الكبرى بالمدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم، المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة.

كما حضر اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ، بجانب مدير مطار شرم الشيخ، ومدير مكتب السياحة بجنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وثمّن المحافظ في بداية اللقاء دور اللجنة وبادرتها الطيبة في زيارة جنوب سيناء لبحث مشكلات المستثمرين سعيًا نحو زيادة التدفق السياحي.

ووجهت النائبة نورا علي، الحضور بتحديد المشكلات والعوائق الموجودة التي تقف أمام زيادة التدفق ومن ثم زيادة الاستثمارات.

وأوضحت أن هذه المشكلات والمطالب ستتولى اللجنة بحث آلية تنفيذها مع الجهات المعنية، مطالبة المستثمرين بالعمل بموازاة الحكومة وفتح أسواق جديدة.

واستمعت اللجنة إلى مطالب ومشاكل المستثمرين والتي تضمنت؛ ضرورة ايجاد حلول للفوائد المستحقة عليهم، وكثرة الضرائب التي يتم فرضها، واستثمار نجاح cop 27 في اطلاق حملة تسويق عالمية.

كما تطرقت اللجنة إلى المشاكل السياحية التي تواجه البدو وخاصة في وادي منضر، وأوصت المحافظة بالتدخل وتسهيل الإجراءات لهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لجنوب سيناء، لبحث آليات زيادة التدفق السياحي لمصر.

لجنة السياحة بمجلس النواب النائبة نورا على المستثمرين ورجال الاعمال شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستثمارات المستثمرين

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