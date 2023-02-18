اليوم.. الأهلى ضيفًا ثقيلًا على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره الهلال السوداني، في الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الموريتاني بيدا داهاني ويعاونه كل من حمدين ديبا ويوسف محمد.

ويشارك الفريقان ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-23 وتضم صن داونز بالإضافة إلى القطن الكاميروني.

ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة لبداية مشواره نحو اللقب الغالي الذي خسره في النسخة الماضية أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية، كما يسعي لمصالحة جماهيره بعد آخر خسارتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، ثم فلامنجو البرازيلي، والحصول على المركز الرابع.

وكانت مباراة الأهلي الأولي أمام القطن الكاميروني قد تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية التي أقيمت في المغرب.

في المقابل يدخل بطل السودان اللقاء بمعنويات سيئة، بعد خسارته الأولي أمام صن دوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ويأمل في استعادة النتائج الإيجابية في لقاء اليوم.

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد فيها على صعوبة اللقاء، خاصة أن الفريقين بدون نقاط وكل فريق يرغب في الحصول علي الثلاث نقاط من أجل المنافسة على الصعود.

وشدد كولر على أن خسارة الهلال في اللقاء السابق سوف يزيد من صعوبة الأمر لرغبته في مصالحة جماهيره التي ستتابع المباراة خلف الشاشات بعد قرار الكاف وهو أمر جيد لا بد من استغلاله في المواجهة باللعب بدون ضغوط في المدرجات.

وطلب السويسري من اللاعبين ضرورة التركيز على استغلال كل الفرص على مرمى المنافس، والضغط من بداية اللقاء من أجل إحراز هدف مبكر يسهم في حسم اللقاء مبكرًا.