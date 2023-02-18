محافظ بورسعيد يكرم أسرة المبتهل الراحل «نصر الدين طوبار»

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أسرة الراحل المبتهل “نصر الدين طوبار”، خلال فعاليات افتتاح المسابقة الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني، في نسختها السادسة والتي تحمل اسم المبتهل نصر الدين طوبار. كما كرم محافظ بورسعيد عددا من كبار المشايخ تقديرا لجهودهم.

وافتتح اللواء عادل الغضبان والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر مساء أمس الجمعة، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابق يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة ويشارك في المسابقة 41 دولة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المسابقة الدينية كونها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم و تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال