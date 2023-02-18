السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 6 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قُتل 6 أشخاص على الأقل، في سلسلة من عمليات إطلاق النار، في مقاطعة تيت، بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وذكر التقرير الصادر عن محطة "WLBT" الأمريكية المحلية، نقلا عن عمدة المقاطعة، براد لانس، أن كافة حوادث إطلاق النار وقعت داخل مجتمع أركابوتلا، حيث تم إطلاق النار على الرجل الأول، وقُتل في حوالي الساعة 11 صباحا خارج متجر.

كما قُتلت امرأة داخل منزل على طريق بيند، بالإضافة إلى أربعة آخرين، اثنان منهما داخل منزل، واثنان آخران بالخارج على طريق سد أركابوتلا، بالقرب من منزل المشتبه به.

وأفاد التقرير التلفزيوني كذلك أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، عندما شوهد داخل سيارة على طريق سد أركابوتلا.

وأضافت المحطة التلفزيونية، أنه لم يتم تحديد هوية المشتبه به بعد، لكن سيتم توجيه الاتهام إليه قريبا.

وفي أواخر الشهر الماضي، لقي ما لا يقل عن 3 اشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا ‏الأمريكية، وهو رابع حادث إطلاق نار جماعي في الولاية الأمريكية خلال يناير 2023.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

500 ألف توقيع على عريضة تطالب بوقف إمدادات السلاح الألماني إلى أوكرانيا

دعاء الفجر.. ابرز الأدعية اليوم السبت 18 فبراير 2023

أشتية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تهدف إلى خلق أمر واقع جديد

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 18-2-2023

حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

د هند جاد

فطيرة بالسكر..

د. محمد عفيفي

دبلوماسية الزلازل!

ماجد حبته

صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسبانية تستنكر قرار «برشلونة» بتعليق علاقاتها مع إسرائيل

«الدولة الرابعة».. لماذا تهتم إسرائيل بالتطبيع مع السودان؟

رئيس حزب إسرائيلى: آمل أن يحل هيرتسوج أزمة «الإصلاح القضائى»