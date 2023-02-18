السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يسعى عشاق كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة المباريات التي يريدوا مشاهدتها في أوقاتها المحددة وتشجيع الفريق المفضل لهم.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة

وتعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لها؟

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا

  • الهلال × الأهلي (15:00 مصر والسودان، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 4
  • فيبرس × حوريا (15:00 مصر، 16:00 السعودية)
  • سيمبا × الرجاء (17:00 المغرب، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4
  • فيتا كلوب × بترو أتلتيكو (18:00 مصر، 19:00 السعودية)
  • شباب بلوزداد × الترجي (20:00 تونس والجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

  • أستون فيلا × أرسنال (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
  • برينتفورد × كريستال بالاس (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 1
  • برايتون × فولهام (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 2
  • تشيلسي × ساوثهامبتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium
  • إيفرتون × ليدز يونايتد (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium
  • نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium
  • نيوكاسل يونايتد × ليفربول (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

  • ريال سوسيداد × فريق سلتا فيجو (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1
  • ريال بيتيس × فريق بلد الوليد (17:15 مصر، 18:15 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1
  • ريال مايوركا × نادي فياريال (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1
  • أوساسونا × نادي ريال مدريد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

  • بوروسيا مونشنجلادباخ × فريق بايرن ميونخ (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 3
  • فولفسبورج × فريق لايبزيح (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - قناة beIN Sports HD 5
  • آينتراخت فرانكفورت × فريق بريمن (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - قناة beIN Sports HD 3

موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال

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مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي

  • مونزا × فريق ميلان (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - قناة AD Sports Premium 1
  • إنتر × نادي أودينيزي (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت مباريات مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 18-2-2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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