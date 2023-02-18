يسعى عشاق كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة المباريات التي يريدوا مشاهدتها في أوقاتها المحددة وتشجيع الفريق المفضل لهم.

اقرا ايضا

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-2-2023 والقنوات الناقلة

وتعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لها؟

مباريات اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا

الهلال × الأهلي (15:00 مصر والسودان، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

فيبرس × حوريا (15:00 مصر، 16:00 السعودية)

سيمبا × الرجاء (17:00 المغرب، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

فيتا كلوب × بترو أتلتيكو (18:00 مصر، 19:00 السعودية)

شباب بلوزداد × الترجي (20:00 تونس والجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × أرسنال (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

برينتفورد × كريستال بالاس (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 1

برايتون × فولهام (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 2

تشيلسي × ساوثهامبتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

إيفرتون × ليدز يونايتد (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

نيوكاسل يونايتد × ليفربول (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × فريق سلتا فيجو (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس × فريق بلد الوليد (17:15 مصر، 18:15 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × نادي فياريال (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا × نادي ريال مدريد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - قناة beIN Sports HD 1

مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × فريق بايرن ميونخ (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

فولفسبورج × فريق لايبزيح (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - قناة beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت × فريق بريمن (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي