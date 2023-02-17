السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال

يترقب عشاق فريق ليفربول الإنجليزي مباراة الريدز المقبلة والمرتقبة أمام وريال مدريد مدريد الإسباني في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث انطلقت مواجهات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي 14 فبراير، على أن تستمر المباريات حتى الأسبوع المقبل.

موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال

تم تحديد موعد مباراة ليفربول وريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، لتقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

وتقام المباراة، على ملعب الأنفليد، معقل الريدز، بينما يقام لقاء العودة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 15 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية "مدريد".

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي الحاصلة على حقوق بث كافة المباريات، في المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتم بث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مباشرة، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وفيما يلي ننشر ترددها لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد المرتقبة.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول:

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ​إيدير ميليتاو​ ، ألابا، روديجر، كارفخال.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي.

 

يذكر أن فريق ليفربول رغم تاريخه العريق إلا أنه لم يحقق أي فوز في تاريخه، على ريال مدريد، حيث التقى الفريقان من قبل في 6 مناسبات، وكان التعادل حاضرا في مباراة واحدة، بينما انتصر ريال مدريد في 5 مواجهات كان آخرها التتويج بلقب 2021، بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 بهدف في الدقيقة 59 سجله النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ليحقق اللقب الرابع عشر كرقم قياسي، والخامس في تسع سنوات.

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