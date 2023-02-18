أمير طعيمة لمتسابقة «الدوم» مادونا مجدى: خامة صوتك مش متكررة
أبهرت المتسابقة مادونا مجدي، من القاهرة، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائها المتميز.
وعلق حميد الشاعري، قائلاً:" انتي اختارتي طبقة عالية أوي رائعة كويسة ".
وعلق الشاعر أمير طعيمة:" خامة صوتك هتساعدك كتير في المستقبل خامة مش متكررة ومش موجودة وبيطلع منها حاجات".
وعقبت الفنانة أنوشكا:"خامة صوت جميل وأداء حلو".
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