السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمير طعيمة لمتسابقة «الدوم» مادونا مجدى: خامة صوتك مش متكررة

المتسابقة مادونا
المتسابقة مادونا مجدي

أبهرت المتسابقة مادونا مجدي، من القاهرة، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائها المتميز.

المتسابقة مادونا مجدي


وعلق حميد الشاعري، قائلاً:" انتي اختارتي طبقة عالية أوي رائعة كويسة ".


وعلق الشاعر أمير طعيمة:" خامة صوتك هتساعدك كتير في المستقبل خامة مش متكررة ومش موجودة وبيطلع منها حاجات". 


وعقبت الفنانة أنوشكا:"خامة صوت جميل وأداء حلو". 

المتسابقة مادونا مجدي

 

 

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