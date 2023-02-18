أمير طعيمة لمتسابقة «الدوم» مادونا مجدى: خامة صوتك مش متكررة

أبهرت المتسابقة مادونا مجدي، من القاهرة، لجنة تحكيم فئة الغناء في "الدوم"، نتيجة لأدائها المتميز.

المتسابقة مادونا مجدي



وعلق حميد الشاعري، قائلاً:" انتي اختارتي طبقة عالية أوي رائعة كويسة ".



وعلق الشاعر أمير طعيمة:" خامة صوتك هتساعدك كتير في المستقبل خامة مش متكررة ومش موجودة وبيطلع منها حاجات".



وعقبت الفنانة أنوشكا:"خامة صوت جميل وأداء حلو".

المتسابقة مادونا مجدي

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