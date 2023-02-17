رسميا.. رجل أعمال قطرى يتقدم بعرض لشراء مانشستر يونايتد

تقدم الشيخ جاسم بن حمد بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، بعرض مالي للاستحواذ على أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالكامل.

ويُعد الموعد النهائي لتقديم عروض المهتمين بشراء نادي مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إنجلترا، الثانية عشرة بتوقيت السعودية، اليوم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية، عن أن مجموعة من المستثمرين القطريين ينوون التقدم بعرض مالي ضخم للظفر بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الشيخ جاسم بن حمد نشر بيانًا رسميًا عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أكد من خلاله تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100%.

وأكد على أن العرض هدفه إعادة اليونايتد إلى أمجاده داخل وخارج الملعب.

وأضاف "سيكون العرض خاليًا تمامًا من الديون (على مانشستر يونايتد) من خلال مؤسسة الشيخ جاسم، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي".