حرب مستمرة.. تقرير بريطانى يكشف آليات روسية جديدة للتجسس على المملكة المتحدة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن آليات روسية جديدة للتجسس على المملكة المتحدة البريطانية، تزيد من معدل الخطر على البلاد.

وسلطت الصحيفة الضوء على الحُكم على حارس بريطاني بالسجن 13 عامًا بتهمة التجسس لصالح روسيا في سفارة المملكة المتحدة في برلين.

ونقلت الصحيفة عن قاضي المحكمة البريطانية، إن ديفيد سميث ، 58 عامًا ، سلم وثائق قد تعرض موظفي السفارة أو مصالح المملكة المتحدة للخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجاسوس قام بخيانة البلاد وزملائه من خلال بيع أسرار لروسيا.

كما دافع ديفيد سميث، حارس الأمن السابق في السفارة البريطانية في ألمانيا، عن دعمه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، وكراهيته للمملكة المتحدة عندما بدأ في جمع الوثائق السرية في عام 2018.

وأرسل رسالتين إلى كبار المسؤولين في السفارة الروسية في عام 2020، أحدهما يكشف هوية دبلوماسي عمل في روسيا - يشار إليه بـ X - بالإضافة إلى تفاصيل عن زملائه.

وكانت قد بدأت الشرطة تحقيقًا بعد أن تم إرجاع رسالة سميث الثانية إلى الملحق العسكري بالسفارة الروسية في نوفمبر 2020، في عملية سرية في أغسطس 2021 ، تم نشر لاعبين اثنين كمنشقين روسيين مزيفين وضابط مخابرات.

وبحسب التقرير البريطاني، بعد اعتقال سميث، عثرت الشرطة على مخزونه من الوثائق الحساسة والسرية، بما في ذلك المراسلات من الوزراء إلى رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون.

وأقر سميث ، 58 عامًا، بأنه مذنب في ثماني تهم بموجب قانون الأسرار الرسمية بارتكاب فعل يضر بأمن أو مصالح الدولة.

حرب مستمرة



تم إخبار المحكمة بالعواقب "الكارثية المحتملة" على "كل" مسؤول بريطاني في برلين، حيث تقدر التكلفة التي يتحملها دافع الضرائب لتحديث الأمن بمبلغ 820.000 جنيه إسترليني.

واستمعت المحكمة إلى أن موظفي السفارة عانوا من "مشاعر الغضب والخيانة والانزعاج والقلق بشأن الآثار المترتبة على مشاركة تفاصيلهم مع دولة معادية".

وأضافت الصحيفة، كان من الممكن أن يكون تجسس سميث قد أضر بمفاوضات التجارة الدولية لبريطانيا وجاء في وقت كانت المملكة المتحدة "تنادي" روسيا ، بما في ذلك حشد القوات على الحدود الأوكرانية.

في حكم متلفز في أولد بيلي يوم الجمعة ، سجن القاضي سميث ، وهو جندي سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني ، لمدة 13 عامًا، قال كبير القضاة إنه خلال "الأنشطة التخريبية" التي قام بها سميث، والتي يعود تاريخها إلى عام 2018 ، قام بنسخ "قدر كبير من المواد".

وقال: "كنت تدرك تمامًا أنه لا ينبغي عليك نسخ أي من هذه الوثائق، وعلى نفس القدر من الوعي إذا كانت هذه الوثائق في الأيدي الخطأ ، فقد تضر السفارة البريطانية أو تشكل تهديدًا للعاملين في السفارة البريطانية".

وقال إن صور موظفي السفارة مع الأوصاف المشروحة المرسلة إلى السفارة الروسية تعرض زملائهم "لأقصى درجات الخطر".

ومن جهته، قال نيك برايس ، من دائرة الادعاء الملكية: "أساء ديفيد سميث استغلال منصبه في السفارة البريطانية في برلين لجمع معلومات حساسة سرًا ونقلها إلى الدولة الروسية. كانت هذه الجرائم اعتداء على بلدنا وكان من الممكن أن تهدد الأمن القومي.

كما لم تكن أفعاله مدفوعة بالمال والجشع فقط، الا انه وفي عدة مناسبات ، أعرب عن عدم إعجابه الشديد بالمملكة المتحدة وألمانيا ، وأعرب عن تعاطفه مع السلطات الروسية.

وختم التقرير، لأنه ربما تسببت هذه المعتقدات في مزيد من الضرر لو لم يتم اكتشاف سميث ومقاضاته.