أصيب بالخرف الجبهي الصدغي.. الحالة الصحية للنجم العالمي بروس ويليس

أصيب جمهور ومحبي النجم الأمريكي بروس ويليس، بحالة من القلق والحزن الشديد، بعد أن أعلنت عائلته صباح اليوم، تفاصيل إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

تفاصيل مرض بروس ويليس

وكانت أسرة بروس ويليس قد أعلنت خلال بيان صحفي صباح اليوم، تدهور حالته الصحية، وأن المرض الذي أصيب به، وهو الخرف الجبهي الصدغي، هو مرض نادر وخطير.

وكانت قد أعلنت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس في الإعلان عن مرضه في 30 مارس 2022 عبر «إنستجرام» عن إصابته بمرض الخرف الصدغي وفقدانه القدرة على الكلام والتواصل لذلك أعلنوا ابتعاد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير، موضحين خلال البيان أن إعلان الخبر في هذا التوقيت بسبب حب معجبيه له، معلقين: كما يقول بروس دائمًا: (عيشها) ونخطط معًا للقيام بذلك».

عائلة ويلز تنشر بيانًا



نشر الحساب الرسمى للنجم بروس ويليس، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مرفقة ببيان صادر عن العائلة.

وكتبت العائلة: “أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا، حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به”.

الخرف الجبهي الصدغي

عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن تراكم بروتين "تاو" وغيره من البروتينات التي تدمر خلايا الفصين الجبهي خلف الجبهة والصدغي خلف الأذن من الدماغ.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضى، ظهر النجم العالمي بروس ويليس، برفقة عدد من أصدقائه في لوس أنجلوس وسط معركته مع المرض وفقدانه القدرة على الكلام، فالممثل المتقاعد البالغ من العمر 67 عاما، ظهر تحت أشعة الشمس عندما خرج لتناول الطعام ومشروب أخضر طازج، حسبما نشر موقع ديلي ميل.