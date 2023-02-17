السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والكويت يؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

السوداني
السوداني

التقي رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، مؤكدين علي التطلع إلى تعزيز علاقات الشراكة بالمجالات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر ميونخ للأمن. 

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الروابط الأخوية والمشتركة التي تجمع العراق والكويت، والتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء، وتعزيز علاقات الشراكة المثمرة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في استقرار شعبي البلدين نحو التنمية والازدهار.

العراق الكويت أحداث العراق أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصدرة اليوم الجمعة بغداد

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