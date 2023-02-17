«الشناوى» للاعبى «كابيتانو مصر»: خلى عندكم طموح عشان توصلوا لأهدافكم

حل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

وعبر كابتن محمد الشناوي، عن سعادته بتجربة "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنها تجربة وفكرة جيدة، خاصة أن الأطفال المشاركين للمرة الأولى يجتمعون ويخوضون مباريات معًا.

وجه محمد الشناوي العديد من الرسائل لمواهب كابيتانو مصر، مشدداً عليهم بالتمسك بالفرصة للتعبير عن إمكانياتهم ومواهبهم، والوصول إلى أهدافهم المطلوبة.

وقال الشناوي: "سعيد جدًا بتواجدي في برنامج كابيتانو واحنا كنا في مكانكم بالضبط، وكنا نتمنى الفرصة تأتى لنا وفي الماضي لم تُتح لنا الفرص الموجودة حالياً".

وتابع الشناوي لمواهب كابيتانو مصر: "خلي عندكم طموح عشان توصلوا ونفذوا تعليمات المدرب وأنا زمان تعبت عشان أوصل إلى أنا ما عليه الآن، والموضوع مش بعيد شرط أن كل واحد يعمل اللي عليه ويلتزم".

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الثامنة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



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