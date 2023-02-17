الأمم المتحدة: غياب الانتخابات يهدد بتجدد الصراع فى ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن أن الانتخابات الليبية مهددة بالتقسيم بسبب وجود المرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا.

وشددت الأمم المتحدة في بيان لها، على ضرورة سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا، مشيرة إلى أن غياب الانتخابات يهدد بتجدد الصراع في ليبيا.

وشارك سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي للحضور، والشكر على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة.

وسلط وزير الخارجية الضوء فى كلمته على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقًا للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي.

جهود مصر تجاه الأزمة في ليبيا

وأبرز شكرى جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة، حيث أكد تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم.

وثمّن جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، ورفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات.

ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

وجدد وزير الخارجية تأكيد ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وطالب شكرى أيضًا بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري، وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقًا لإرادة الليبيين.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.