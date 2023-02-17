الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جمال علام: حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة يليق بمكانة مصر

جمال علام
جمال علام

رحب جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بمسئولي الاتحاد الإفريقي والمنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة الإفريقية تحت 20 عامًا والتي تستضيفها مصر.

ووجّه رئيس اتحاد الكرة، الشكر لجميع وسائل الإعلام المكلفة بمتابعة أحداث البطولة، متمنيًا فوز منتخب مصر باللقب.

وأكد أن افتتاح البطولة يليق بمكانة وقدرات مصر والهدف من تنظيم البطولات هو توفير الاحتكاك القوي للمنتخبات المصرية.

وأشار علام إلى أن اتحاد الكرة يأمل في إعداد منتخب قوي ضم لاعبين من المنتخبات العمرية المختلفة لكأس العالم 2026، وعن توافر التذاكر أكد أنه تم طرحها وهناك تسهيلات أمام الجماهير لحضور المباريات وأن حفل الاحتفال سيليق بمصر ومكانتها.

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

جمال علام منتخب مصر للشباب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

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