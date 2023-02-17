الجمعة 17 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق الطوارئ تواصل أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بمرسي مطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسي مطروح، عملها في سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والاحياء من خلال إدارة تحسين البيئة وبمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة. 

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وتابع عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع “جمال عبد الناصر والريفية والجلاء وعزبة الحج علي ومحدوي الدخل وبمحيط مستشفي الحميات والصدر”، من خلال إدارة تحسين البيئة وبمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة بالتعاون مع الاجهزة التنفيدية المعنية.  

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وأكد “عبد المجيد” على  استمرار متابعة نواب رئيس المدينة ميدانياً العمل في المناطق التي تتجمع فيها مياه الامطار علي مدار اليوم، والاستجابة لشكاوي المواطنين بتلقي البلاغات ، وذلك ضمن جهود المدينة اليومية للإدارات التي تتعامل مع الامطار من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .

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وأعلن رئيس المدينة عن غرفة عمليات مجلس مدينة مرسي مطروح تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين خلال الطقس الغير المستقر على أرقام 0464933158 / 0464935266 .

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة والمركز والشوارع والميادين .

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استجابة لشكاوي المواطنين الحملة الميكانيكية الميادين العامة تجمعات مياه الأمطار رفع تجمعات مياه الأمطار رئيس مدينة مرسي مطروح محافظ مطروح

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وائل لطفي

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